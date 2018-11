Bischof Fürst ehrt Monika Braun

Für vorbildliches Engagement in Kirche und Gesellschaft wurde Monika Braun (69) aus Ravensburg von Bischof Gebhard Fürst mit der Martinusmedaille ausgezeichnet. Braun wirkt auf vielfältige Weise in ihrer Heimatgemeinde Liebfrauen. Nicht nur im Kirchengemeinderat sondern auch in zahlreichen Ausschüssen gestaltetet sie das Gemeindeleben mit, wie es in einer Pressemitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart heißt.

Besonders am Herzen liege Braun der Sozialausschuss der Seelsorgeeinheit, in dem sie tatkräftig mit anpacke und sich für arme und einsame Menschen einsetze – etwa bei der Initiative „Einfach Essen“. Ihrem Engagement sei die Einrichtung von Orten zu verdanken, die Begegnung ermöglichen wie etwa die „Orte des Zuhörens“, der Arbeitskreis „Kirche in der Stadt“, der Begegnungsraum im Haus der katholischen Kirche oder das Projekt „Freiraum St. Jodok“. Brauns Verdienst sei zudem die Gründung des ökumenischen Kleiderladens „Patchwork“,

Bischof Fürst hat am 11. November weiteren sechs Engagierten der Diözese die Martinusmedaille verliehen. Er hob hervor, dass all diese Menschen „mit ihrem Leben dem Glauben eine konkrete Form geben“. Ihr Tun wirke „in unser Martinsland hinein“.