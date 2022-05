Biologische Vielfalt wird hier großgeschrieben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vielfalt wird in der Stiftung Liebenau großgeschrieben – nicht nur, was die Angebote für Menschen anbelangt, sondern auch in biodiverser Hinsicht. Aus diesem Grund wurde sie nun vom Landkreis Ravensburg, der Bodensee-Stiftung sowie dem Landschaftserhaltungsverband Ravensburg zum offiziellen „Projektpartner der kreisweiten Initiative für naturnahe Firmengelände“ ernannt.

Eine Bodenfläche, die zuvor normaler Rasen war, wird bald in leuchtenden Farben erblühen und Insekten und Bienen anlocken. Eingesät von den Garten- und Landschaftsbauern der Stiftung Liebenau vor dem Liebenauer Schloss und direkt an der Bundesstraße am Standort Hegenberg. Zunächst. Denn weitere Standorte sollen kreisübergreifend folgen.

Alles begann vor zwei Jahren im Berufsbildungswerk Ravensburg, das zur Stiftung Liebenau gehört. Man wollte die Außenbereiche rund um die Gebäude naturnah umgestalten. Durch Anlage von Staudenbeeten, heimischen Blumenwiesen statt Rasenflächen und Anbringung von Nisthilfen für Insekten und Vögel, wurde dort bereits ein Anfang gemacht.

„Mit einer speziell ausgerichteten Biodiversitätsstrategie wird sich die Stiftung Liebenau aktiv am Klimaschutz beteiligen“, fordert Markus Nachbaur, Vorstand der Stiftung Liebenau. Die Zusammenarbeit mit der Bodensee-Stiftung und seinen Beratern und Biologen soll dabei maßgeblich unterstützen. So schafft die Stiftung Liebenau öffentliche Lernorte für Biodiversität, die Integration im Bildungsauftrag und die Einbindung des Produktportfolios im stiftungseigenen Garten- und Landschaftsbaubetrieb.

„Der Landkreis Ravensburg hat als erster Landkreis bundesweit eine eigene Biodiversitätsstrategie entwickelt. Unser Ziel ist es, einen konkreten Beitrag zur Erhöhung der Artenvielfalt zu leisten und zugleich die Öffentlichkeit für dieses wichtige Zukunftsthema zu sensibilisieren“, so Landrat Harald Sievers. Mit der Beteiligung am Projekt „Naturnahe Firmengelände“ sei die Stiftung Liebenau als Sozialunternehmen außergewöhnlich und gehöre zu den inzwischen 14 Unternehmen im Kreis Ravensburg, die sich der Initiative angeschlossen haben.

„Naturnahe Außenanlagen schaffen Lebensräume für Pflanzen und Tiere und verbessern so auch die Arbeits- und Aufenthaltsqualität der Arbeitnehmer“, sind sich Daniela Dietsche und Sven Schulz von der Bodensee-Stiftung einig.