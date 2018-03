Bildungsverein Tavir klärt über die Stellung von Frauen in Deutschland auf

Im Vereinsraum von „Tavir“ in der Gartenstraße 33 hat Gülcin Bayraktar ihre ansprechende Informationsschrift vorgestellt. Die Diplomkauffrau hat bereits mehrere Hilfsmittel zur Integration entwickelt, zum Beispiel einen Toleranzpass für Grundschüler. Mit der Druckschrift „Frauen in Deutschland“ macht sie unter anderem deutlich, wie sich weibliche Würde und Selbstbewusstsein ergänzen.

Das Bild der selbstbewussten Frau verunsichert in Deutschland nicht nur geflüchtete Männer, auch viele in Deutschland aufgewachsen Männer und Frauen tun sich schwer damit. Pädagogisch und sozial Engagierte, Interessierte und Netzwerkpartner waren in den Vereinsraum von Tavir gekommen und füllten die Stuhlreihen. Vorsitzender Yalcin Bayraktar bat eingangs Bürgermeister Simon Blümcke ans Rednerpult. Um eigene Probleme nicht auszublenden, erwähnte Blümcke die viel zu wenigen Amtsleiterinnen der Stadt und die zugrundeliegenden strukturellen Probleme. Mit einem Dank für die gute Zusammenarbeit reichte er das Wort an Gülcin Bayraktar weiter.

Die Rednerin stellte den eigenen persönlichen Erfahrungen einen Dokumentarfilm voran, der klar machte, wie unterschiedliche Kulturen, Traditionen und Bildungsgrade zu Missverständnissen und Konflikten führen. „Die Abwertung von Frauen aber ist weltweit verbreitet“, betonte sie. Dann stellte sie den Besuchern ein Schreckbild der patriarchalen Familie vor Augen, in der Mädchen zu unterwürfigen, opferbereiten Hausfrauen erzogen würden, immer in Gefahr ihre Ehre zu verlieren. Auf das Einsetzen der Monatsblutung und der Geschlechtsreife folge Panik und Überwachung, aber keine sexuelle Aufklärung.

Die Broschüre übersetzt GRundrechte in Bilder

Die Informationschrift „Frauen in Deutschland“ weist erst einmal auf die schönen Seiten der Gleichberechtigung von Mann und Frau hin. In ihrem Vorwort sagt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Eva-Maria Kombrecht: „Die Broschüre übersetzt unsere wesentlichen Grundrechte in Bilder und Worte, die sie für Menschen aus anderen Kulturen und Ländern verständlich machen, und zeigt, wie sich Frauen und Männer in Deutschland begegnen.“

Das Heft ist in Deutsch und Englisch verfasst und illustriert jeden Absatz mit einem Bild. Viel Platz räumte Gülcin Bayraktar den unterschiedlichen Bekleidungsformen ein und weist immer wieder darauf hin, dass egal wie offen eine Frau sich gibt, sie Respekt verdiene und oft Abstand angebracht sei. Erzwungener Sex und Gewalt dagegen sind Straftaten. Die engagierte Bayraktar versäumte es auch nicht, auf die Gesetze hinzuweisen, die Kinder, Minderjährige und Abhängige vor sexuellen Übergriffen schützen.