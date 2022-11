Bildungspartnerschaften der GMS RV feierlich besiegelt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 17. November, kamen beim Forum Berufsorientierung in der Aula der GMS Ravensburg Vertreter*innen aus Schule und Wirtschaft zusammen, um in festlichem Rahmen die bestehenden und neuen Bildungspartnerschaften zu ehren.

Schulrätin Frau Tanja Hastings vom Staatlichen Schulamt Markdorf sowie Frau Martina Spieler, Leiterin des Amts für Bildung und Soziales der Stadt Ravensburg, besiegelten zusammen mit unserer Schulleiterin Frau Monika Glosser die Bildungspartnerschaften. Sowohl Herr Clemens Besenfelder der IHK Ravensburg als auch Frau Jennifer Kwittung von der HK Ulm hielten ansprechende Impulsvorträge über gelungene Kooperation zwischen Schule und Ausbildungsbetrieben.

Ein wundervolles Catering wurde von den Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen auf die Beine gestellt, welche unter Anleitung ihrer Lehrerinnen Frau Braig und Frau Hertnagel-Huff die Gäste freundlich und professionell umsorgten.

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Bildungspartnern in der Region: Firma Bausch GmbH, Betreuung und Pflege am Mehlsack, Firmengruppe Burk GmbH & Co. KG, dm Drogeriemarkt, EBZ, Franz Lohr GmbH, Hamma GmbH & Co. KG, Kreissparkasse Ravensburg, Schuster Haustechnik, Schreinerei Burkhardt, Stadt Ravensburg, Firma Vetter und Firma Voith.

Ein herzliches Dankeschön geht außerdem an die Beauftragten für Berufsorientierung an der GMS Ravensburg Frau Rani Kunnepurayidathil-Sprick und Frau Verena Alban sowie unsere Karrierebegleiterin Frau Hilde Purkart für die tolle Organisation des Forums.