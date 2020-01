Bildung, Digitalisierung und innere Sicherheit: Beim Neujahrsempfang der Ravensburger FDP fordern Politiker Reformen

Beim Neujahrsempfang des Kreisverbandes der Ravensburger FDP forderten Politiker mutige Reformen bei Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur oder in der Innenpolitik anzugehen. Einen Gast aus Berlin konnte Benjamin Strasser begrüßen: Seine Bundestagskollegin und FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg, die dafür eine geplante Reise nach Russland verschoben hatte.

„Die Welt ist im Umbruch“, sagte Strasser. „Wir stehen vor großen Veränderungen“. So will er zum Beispiel im Bereich der Automobilindustrie und deren Zulieferer alternative Arbeitsmöglichkeiten anbieten. „Ich möchte nicht, dass unsere Region ein zweites Ruhrgebiet nach dem Niedergang der alten Industrien wird.“ Große Chancen sieht er in der Digitalisierung, aber dazu muss auch „der letzte Hof im ländlichen Raum angeschlossen werden“. Dies will er möglichst schnell erreichen. Bei der Innenpolitik ist sein Fokus auf die innere Sicherheit gerichtet. Strasser fordert eine Reform der föderalen Sicherheitsarchitektur. Die FDP sieht er nicht als Partei für ein bestimmtes Klientel. „Wir wenden uns an Menschen, die sich nicht bevormunden lassen, an Menschen mit Ideen.“

Danach sprach Linda Teuteberg in einer engagierten Rede über den Dreiklang von innerer, politischer und wirtschaftlicher Freiheit. „Die Freiheit steht unter Druck“, sagte sie zu Beginn. „Wir sind gegen gelenkte Politik und Wirtschaft.“ Die FDP will die freiheitliche Lebensweise bewahren aber auch mit neuen Reformideen weiter gestalten. So zum Beispiel die gesellschaftliche Freiheit: Bei Morddrohungen gegen Vertreter des Rechtsstaates „muss die Stärke des Rechts gelten und nicht das Recht des Stärkeren.“ Teuteberg fordert Respekt und Rückendeckung für betroffene Personen wie Politiker und Polizisten. In der Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt sieht sie eine Gefährdung durch staatliche Zensur oder im Internet.

Eigene Leistung soll sich wieder lohnen. Die Freien Liberalen wollen dazu bessere Rahmenbedingungen schaffen. Das beginne schon in der Grundschule: „Die Kinder sollen wieder die Basisfähigkeiten lernen. Schreiben und Lesen sind die Voraussetzung für jeden, sich Inhalte zu erschließen und der Schlüssel zur Chancengerechtigkeit.“ Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen gehört auch die Forderung nach Steuersenkungen und einem Ende der Nullzinspolitik.

Zum Schluss appellierte die Generalsekretärin, bei innerdeutschen Debatten nicht nur über materielle Dinge zu sprechen, sondern über das was uns als Deutsche verbindet. Die vielen Zuhörer im Saal und die Bürger des Landkreises Ravensburg forderte sie auf, die Regionen in Ost- und Mitteldeutschland zu besuchen und deren Bewohner besser kennenzulernen.