Bilder so abwechslungsreich wie die Menschen

Beeindruckende Bilder, die so abwechslungsreich sind, wie die Menschen, die sie geschaffen haben sind in der Ausstellung „Einblicke in Erlebniswelten“ noch bis zum 30. April im Landgericht Ravensburg zu sehen.

Sie bringen laut Pressemitteilung der Diakonie Pfingstweid biblische Themen oder Naturphänomene zum Ausdruck, portraitieren Menschen oder beschreiben Alltagssituationen. Üppige Farbvielfalt trifft auf Schwarz-Weiß, kraftvolle Bewegung auf eher statische Motive. Abstrakte Symbolik verbindet sich mit bildlicher Erzählkunst.

Musikalische Begleitung durch inklusive Band

Keine Frage, die Ausstellung mit insgesamt 86 Exponaten von Künstlern der Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Diakonie Pfingstweid zeugt von vitaler Schaffenskraft und individueller Kreativität. „Vor allem aber strahlen die Bilder große Freude am Malen aus“, wie Markus Geßler, Vizepräsident des Landgericht, bei der Vernissage – die von der inklusiven Band „NaUnd!“ der Diakonie Pfingstweid musikalisch gestaltet wurde - mit Begeisterung feststellte.

Groß war die Freude auch bei Lars Kehling, pädagogischer Vorstand der Diakonie Pfingstweid. Sein Dank galt allen Künstlern, aber auch den zahlreichen Besuchern und dem Justitia Kunstverein.

Laudation von Hermann Wieland

„Man muss nicht malen, sondern zuerst sehen lernen. Malen ist erst die Folge“, sagte Hermann Wieland, ehemals Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Stuttgart, in seiner Laudatio – in Anlehnung an ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Wieland war bis 2007 mehr als 20 Jahre lang im Landgericht Ravensburg als Richter tätig und hat 1999 den Kunstverein mitbegründet.

Der Titel der jetzigen Ausstellung sei besonders zutreffend, so seine Einschätzung, weil er auch den Betrachter dazu einlade, den Erlebniswelten von Menschen mit Behinderung nachzuspüren. „Diese Erlebniswelten sind ganz individuell, nicht immer offen und sofort erfassbar“, betonte Hermann Wieland. „Sie werden vor dem Malen und nach dem Sehen oder Empfangen von Eindrücken geschaffen und müssen erst über das Bild wieder erschlossen werden.“

Begabungen in einem Klima des Vertrauens erkennen

Die Kreativwerkstatt „Malen und Zeichnen“ gehört zu den tagesstrukturierenden Angeboten der Diakonie Pfingstweid und wird seit vielen Jahren von Dorothee Schraube-Löffler geleitet. Sie war Schülerin von Professor Willy Baumeister an der staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart, hat ein Stipendium an den Beaux-Arts in Paris erhalten, hat als erfolgreiche freischaffende Künstlerin viele Preise erhalten und hat jahrzehntelange Erfahrung in der künstlerischen Zusammenarbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung.

Durch behutsame Anleitung und fürsorgliche Zuwendung in einem Klima des Vertrauens Begabungen zu entdecken und schöpferisch Verborgenes hervorzubringen, darin sieht Dorothee Schraube-Löffler ihre Aufgabe. „Sich zu entspannen, sich in eigener Weise auszudrücken und etwas zu tun, das man sonst nicht tut – auch darum geht es bei der Maltherapie“, sagt sie. „Besonders schön ist es auch für mich immer wieder zu sehen, welch großartige kreative Kräfte freigesetzt werden und wie große die Freude über das Entstandene bei den Klienten selbst ist.“