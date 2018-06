Bietigheim kann Ravensburg nicht stoppen

Auch im zweiten Heimspiel der Fußball-Verbandsligasaison hat der FV Ravensburg zurück gelegen. Doch wie in der Vorwoche gegen Normannia Gmünd kam der FV auch am Samstag gegen den SV Hellas Bietigheim zurück. Dieses Mal reichte es den Ravensburgern sogar noch zu einem 4:2-Erfolg. Der FV bleibt damit nach dem vierten Spieltag weiter ungeschlagen. Doch das Spiel gegen den Aufsteiger Bietigheim war „von uns nur durchschnittlich“, wie FV-Trainer Marco Konrad zugab.

Ravensburg war im Ebra-Stadion zwar sichtlich um einen schnellen Start bemüht. Anders als in der Vorwoche wollte es der FV vermeiden, wieder in Rückstand zu geraten. Doch nach nur sechs Minuten war diese Hoffnung dahin. Sebastian Mähr, nach seinem Jochbeinbruch wieder in der Startelf, verlor das Laufduell gegen Bietigheims Topstürmer Adriano Aniello. Dieser zeigte aus rund 16 Metern einen formidablen Heber ins lange Eck und Bietigheim führte mit 1:0. Zwei Minuten später schlug Ravensburg zurück. Tobias Scheifler krönte eine Einzelleistung mit dem 1:1. In der Folge hatte der FV das Spiel eigentlich im Griff. Hellas hatte Probleme gegen das schnelle Spiel der Ravensburger, bevorzugt über die linke Seite.

Dennoch gingen die Gäste abermals in Führung. In der 30. Minute profitierten sie wiederum von einem Fehler in der FV-Verteidigung. Moritz Fäßler ließ Georgios Katsanidis flanken, zwischen Mähr und Johannes Joser kam Aniello zum Kopfball. FV-Torwart Manuel Herrmann war mit den Fingern am Ball, dieser flog dennoch hinter die Linie. Doch auch vom neuerlichen Rückschlag erholten sich die Ravensburger schnell. Nach einer Ecke kam Ralf Heimgartner in der 41. Minute zum Schuss, Joser lenkte den Ball artistisch mit der Hacke ins Tor. Mit 2:2 ging es in die Kabine. „Dieser Ausgleich“, sagte Konrad, „war ganz wichtig.“

In den ersten knapp 20 Minuten der zweiten Halbzeit passierte rein gar nichts. In der 62. Minute fiel die vermeintliche Führung für Ravensburg. Im Getümmel im Fünfmeter-Raum wähnte der FV den Ball nach einem Schuss von Mähr hinter der Linie, doch der Schiedsrichter gab den Treffer nicht. Scheinbar brauchte Ravensburg danach gut 15 Minuten, um diese Szene zu verarbeiten. Dann war Mähr nach einem Freistoß von Heimgartner zur Stelle und köpfte das 3:2. Sechs Minuten später sorgten die eingewechselten Andreas Kalteis (Vorlage) und Jonas Klawitter (Tor) für die Entscheidung. Dass Bietigheims Christian Butz (85.) wegen Beleidigung vom Platz flog, war wohl dem Frust geschuldet. Bietigheims Trainer Alfonso Garcia sagte: „Im Endeffekt ist der Sieg für Ravensburg verdient.“

FV Ravensburg – SV Hellas Bietigheim 4:2 (2:2) – Tore: 0:1 Adriano Aniello (6.), 1:1 Tobias Scheifler (8.), 1:2 Aniello (30.), 2:2 Johannes Joser (41.), 3:2 Sebastian Mähr (78.), 4:2 Jonas Klawitter (84.) – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Christian Butz (SV, 85. Beleidigung) – Schiedsrichter: Jenninger (Adelmannsfelden) – Zuschauer: 300 – FV: Herrmann – Fäßler, Mähr, Joser, Fiesel – Zimmermann, Barth (84. Litz), Heimgartner, Riedeberger – Scheifler (74. J. Klawitter), Di Leo (61. Kalteis).