Biberach ist eine echte Prüfung für Ravensburg

Für die U23 des FV Ravensburg beginnt das Landesliga-Jahr 2019 mit einer echten Prüfung: Am Samstag um 15 Uhr tritt die Mannschaft von Interimstrainer Gerhard Grünhagel beim Überraschungszweiten FV Biberach an.

Einen Monat ist Grünhagel jetzt Trainer beim FV II. Bei einer Sitzung am 23. Januar hatte er erfahren, dass Nectad Fetic zurückgetreten ist. „Einen Tag später gab es das erste Gespräch“, berichtet Grünhagel. Fetic weg, Fabian Hummel erst zum Sommer designierter Coach. „Das war eine Notlage, wir waren uns schnell einig.“ Markus Wolfangel rückte bei der U19 in die Hauptverantwortung – und Grünhagel musste sich schnell ein Bild von seiner neuen Mannschaft machen. „Ich habe in dieser Saison nur wenige Spiele gesehen und kann die Stärke der Landesliga noch nicht vollständig einschätzen.“ Dafür kennt der neue Coach die jungen Spieler und will die Verzahnung zur U19 noch einmal intensivieren.

Drei Jungs aus der U19

Drei Spieler aus der Jugend bekommen schon in der Rückrunde ihre Chance in der U23: Mario Scheiter, Jonas Valtin und Moritz Hartmann. Das ist auch deshalb möglich, weil die U19 das Ziel Aufstieg mit 12 Punkten Rückstand auf die Spitze abhaken kann. „Alle drei haben sich durch ihre Leistungen empfohlen“, sagt Grünhagel. „Und Mario Scheiter ist ein Stürmer.“ Hier – in der Offensive – sieht der Coach in der U23 ein Defizit, das zum Beispiel dazu geführt hat, dass der FV II das Finale des Weingartener Wintercups gegen den SV Weingarten verloren hat – obwohl der Gegner zwei Platzverweise hinnehmen musste.

An den TSV Berg verloren hat der FV Ravensburg Kian Fetic, den 18-jährigen Sohn von Ex-Trainer Nectad Fetic. „Natürlich habe ich versucht, ihn zu überzeugen, die Saison beim FV zu Ende zu machen“, meint Grünhagel. „Aber ich habe Verständnis für die Entscheidung.“ Außerdem haben sich im Winter Fabian Elshani (zum FV Langenargen) und Deniz Cakmak (FV Illertissen II) verabschiedet. Los geht’s für die U23 des FV nach der Winterpause mit einer der aktuell schwersten Aufgaben: beim FV Biberach. Dort hat Trainer Dietmar Hatzing nach dem Abstieg in die Bezirksliga ganze Arbeit geleistet: Die Biberacher kamen gestärkt zurück und sind jetzt erster Verfolger von Tabellenführer TSV Berg. Andreas Wonschick und sein Team haben als Aufsteiger aktuell nur vier Punkte Rückstand – der Kapitän ist mit zehn Treffern auch die Nummer zwei bei den Landesliga-Torjägern.

Vorne haben die Biberacher im Winter noch einmal nachgelegt und Stürmer Florian Treske verpflichtet. Der 31-Jährige bringt immerhin 130 Tore in über 300 Spielen in Bayernliga, Oberliga und Regionalliga mit. Treske soll im Sommer auch Hatzing als Trainer beerben (siehe oben). Grünhagel beginnt gerne gegen eine Mannschaft aus der Spitze: „Das ist mir lieber, als gegen Kißlegg zu starten. Der Druck liegt bei Biberach.“