Bibel in neuer Übersetzung gemeinsam lesen

Die Basisbibel miteinander lesen können Interessierte an zwei Terminen pro Woche in der Evangelischen Kirchengemeinde Weingarten. Die Termine sind jeden Montag von 16 bis 17 Uhr (außer in den Schulferien) im Hofsaal im Martin-Luther-Gemeindehaus und jeden Freitag von 18 bis 19 Uhr (außer in den Schulferien) im Gemeindehaus und Jugendhäusle. Der Freitagstermin ist für junge Leute gedacht.

Die Basisbibel ist eine neue Bibelübersetzung. „Ziel der Basisbibel ist es, die Texte der Bibel Menschen heute zugänglich zu machen. Durch ihre klare Sprache, die kurzen Sätze und zusätzliche Erklärungen ist sie einfach zu lesen und gut zu verstehen“, sagt Sven Bigl, Pressesprecher der Deutschen Bibelgesellschaft. „Gleichzeitig übersetzt die Basisbibel den Urtext sehr genau.“