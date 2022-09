Biathlonstar Magdalena Neuner kommt nach Ravensburg

Im Rahmen der Feierlichkeiten ihres 200-jährigen Bestehens hat die Kreissparkasse Ravensburg eine Veranstaltung mit Magdalena Neuner und Katrin Müller-Hohenstein geplant. Am Donnerstag (19 Uhr) reden die beiden bekannten Persönlichkeiten aus dem Sport in der Ravensburger Oberschwabenhalle zum Thema „Ich kann, weil ich will!“.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Voranmeldung unter www.ksk-rv.de/frauenpower laut Kreissparkasse allerdings zwingend erforderlich. Magdalena Neuner ist Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Biathlon, sie beendete ihre extrem erfolgreiche Karriere für viele überraschend bereits mit 25 Jahren.

Katrin Müller-Hohenstein ist eine der bekanntesten deutschen Sportmoderatorinnen, unter anderem moderiert sie seit 16 Jahren das Aktuelle Sportstudio im ZDF. Sie berichten laut Ankündigung über Erfolge und Misserfolge in ihren Karrieren. Zudem sprechen sie laut Ankündigung darüber, wie wichtig es ist, Ziele zu verfolgen und nicht aus den Augen zu verlieren. Einlass in die Oberschwabenhalle ist am Donnerstag ab 18 Uhr.