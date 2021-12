Bezirksrat verabschiedet Roland Beierl als AOK-Geschäftsführer –Markus Packmohr wird Nachfolger

Nach 26 Jahren als Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben wird Roland Beierl seine berufliche Laufbahn zum 31. Dezember beenden. Fast 42 Jahre war der aus Meßkirch stammende Beierl im Dienst der AOK Baden-Württemberg tätig. „Es hat mir immer große Freude bereitet, mich in dieser langen Zeit für die Gesundheit der Menschen in der Region einzusetzen und das Gesundheitswesen vor Ort mitzugestalten“, erzählt der scheidende Geschäftsführer in einer Pressemitteilung der Krankenkasse.

Neben Qualität und Effizienz seien für ihn die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung, Solidarität, Gerechtigkeit und sozialer Ausgleich die Grundpfeiler seines beruflichen Handelns gewesen. „Ich schaue mit einem stolzen Blick zurück auf das Erreichte und wünsche meinem Nachfolger Markus Packmohr für seine kommenden Aufgaben alles Gute“, so Beierl. Ab 1. Januar wird Markus Packmohr, bisher Bereichsleiter „Vertrieb“ bei der AOK Bayern, die Geschäftsführung für Bodensee-Oberschwaben übernehmen.

In seiner letzten Sitzung mit Roland Beierl betonte der AOK-Bezirksrat vor allem die konstruktive Zusammenarbeit mit dem scheidenden Geschäftsführer in den letzten 26 Jahren. Mit einem Geschenkkorb dankte der Bezirksrat und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Aufgrund der Corona-Situation wurde auf eine öffentliche Veranstaltung zur Verabschiedung verzichtet.