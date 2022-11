Bezirkspokal Bodensee: TSV Schlachters eliminiert Vorjahresfinalist

In der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals Bodensee ist ein Finalteilnehmer der Vorsaison rausgeflogen. Der SV Maierhöfen-Grünenbach scheiterte beim unterklassigen A-Ligisten TSV Schlachters. Beim 1:2 am Dienstag war der Treffer von Tobias Prinz (56.) nicht genug. Timo Panowitz traf doppelt (44., 80.) und warf den Bezirksligisten aus dem Wettbewerb. Mit dem SV Mochenwangen strich ein weiteres Team aus der Bezirksliga in der dritten Runde die Segel. Alle Spiele in der Übersicht:

Bezirkspokal Bodensee, dritte Runde:

SV Maierhöfen-Grünenbach II – FC Leutkirch 0:7, SV Beuren – TSG Ailingen 1:4, TSV Schlachters – SV Maierhöfen-Grünenbach 2:1, SG Aulendorf – SV Mochenwangen 3:1, SG Wohmbrechts/Westallgäu – SV Bergatreute II 4:2 n.E., SV Horgenzell – SV Haslach 6:3, SGM Unterzeil/Seibranz – SV Gebrazhofen 3:0, TSG Bad Wurzach – TSV Meckenbeuren 1:5, SV Vogt – Türk SV Wangen 5:3, TSV Eriskirch – SG Baienfurt 5:4 n.E., SC Michelwinnaden – SV Neuravensburg 0:3, SV Kressbronn – FC Scheidegg 2:0, SV Karsee – VfB Friedrichshafen II 9:8 n.E., SGM Fronhofen/Fleischwangen – SV Baindt 2:3; Mittwoch, 16. November, 19 Uhr: Spfr Friedrichshafen – SV Achberg; Mittwoch, 29. März 2023, 17.45 Uhr: SG Argental II – TSV Tettnang.