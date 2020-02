Beziehungsstreit in Ravensburg: Mann bricht Frau das Nasenbein

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 51-Jährigen, der am Samstagabend gegen 21 Uhr bei einem Beziehungsstreit seiner Lebensgefährtin in der Ravensburger Charlottenstraße einen Kopfstoß versetzte und ihr dabei das Nasenbein brach. Laut Polizeibericht musste die Frau im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Auseinandersetzung dauern an.