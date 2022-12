Bewohnern im Haus der Pflege St. Meinrad einen Wunsch erfüllen

Er ist schon Tradition in der Galgenhalde: der Weihnachtswunschbaum im Haus der Pflege St. Meinrad der Stiftung Liebenau. Wer den Bewohnerinnen und Bewohnern eine kleine Freude bereiten will, den lädt die Stiftung Liebenau ein, sich eine Wunschkugel am Weihnachtsbaum auszusuchen. Sie sind mit Wünschen gespickt, die sich die Bewohnerinnen und Bewohner selbst ausgesucht haben: von der Pralinenschachtel, über ein gutes Buch, bis hin zu Nützlichem oder einem Paar Socken.

Nachbarn, Angehörige und alle, die mögen, sind eingeladen, sich an der Weihnachtsaktion zu beteiligen. Wie es geht? Einfach am Baum eine Kugel mitnehmen, das Geschenk besorgen und einpacken. Die Wunschkugel ans Geschenk binden, sodass es der Bewohnerin oder dem Bewohner zugeordnet werden kann. Dann kann es werktags zwischen 8.30 und 16 Uhr am Haupteingang abgegeben werden. Bitte vorher klingeln. Letzter Abgabetermin ist Dienstag, 20. Dezember. „Auf die vielen leuchtenden Augen bin ich schon sehr gespannt, wenn die Päckchen dann verteilt werden.“, so Einrichtungsleiterin Natalie Hoss.