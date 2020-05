Bewohnerin verhindert Einbruch am hellichten Tag

In der Tannenbergstraße hat am Dienstag gegen 12 Uhr ein Unbekannter versucht, sich Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Der Einbrecher versuchte über die Terrassentüre und eine Kellertüre in das Haus zu gelangen, heißt es im Polizeibericht.

Das misslang ihm und er ging daraufhin zum angrenzenden Grundstück. Als die dortige Bewohnerin ihn ansprach, gab er an, sich nach freien Wohnungen zu erkundigen, und verschwand. Der schwarz gekleidete Mann klingelte im Anschluss bei einigen Nachbarn und fragte nach Wohnungen. Diese verständigten die Polizei.

Der Mann konnte zwar durch die Streifenbesatzung nicht mehr angetroffen werden, allerdings stellten die Beamten an dem Wohnhaus, in das der Einbrecher zuvor einsteigen wollte, einen frischen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro fest.

Das Polizeirevier Ravensburg bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.