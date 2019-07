Bewiesen: Spielen macht glücklich

Spielen fördert die Lernfähigkeit, bringt Ehrgeiz, Fairness und Kooperation in eine gute Balance und macht einfach glücklich. Das sind einige der Ergebnisse eines Projekts, das Studenten der Medien- und Kommunikationswirtschaft der DHBW Ravensburg mit dem Zentrum für empirische Kommunikationsforschung (ZEK) herausfanden.

Leitmotiv der Ravensburger AG sei es, sinnvolle Angebote für die spielerische Entwicklung von Menschen zu kreieren, teilt das Unternehmen mit. In seinem aktuellen Geschäftsbericht beleuchte der Spielehersteller daher die Wirkung seiner Produkte auf spielende Menschen näher. Die Erkenntnisse dazu lieferte das Projekt. Die Studenten hätten dabei die apparativen Forschungsinstrumente des Medialabs genutzt, etwa Eyetracking, Facial Coding, Puls- und Hautleitwertmessung.

Spielen! Das war die Aufgabe der Probanden, darunter 18 Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren sowie einige Erwachsene. Die Spieler waren dabei die „Forschungsobjekte“. Sechs Studentengruppen der DHBW Ravensburg wendeten jeweils eine empirische Methode an, um Aufschlüsse über Aktivierung, Emotion, Motivation, Kognition und Image zu erhalten. Fragestellung für ihre Untersuchungen war: Welche aktivierenden, emotionalen und kognitiven Prozesse lösen das Spielen und Lesen beim Menschen aus?

Das Eyetracking gibt laut Mitteilung Aufschluss über das Leseverhalten und verrät, wohin der Blick beim Spielen geht. Beim Facial Coding werden über eine automatische Mimikerkennung Emotionen gemessen. Bei „Mau Mau Extreme“ hätten die Kinder zum Beispiel vor allem „Freude“ gezeigt, das gemeinsame Spielerlebnis sei wichtiger gewesen, als immer zu gewinnen. Positiv sei auch der Effekt beim Memory-Spiel. Puls und Hautleitwert seien erhöht, und damit auch die Aufmerksamkeit und die Lernfähigkeit gestiegen. Weitere Methoden waren die Selbsteinschätzung per Self-Assessment Manikin sowie Gruppendiskussionen zur Untersuchung der Einstellung zu den Produkten.

Für die Studenten war das Projekt nach Angaben des Unternehmens eine hervorragende Gelegenheit, praxisnah und wissenschaftlich fundiert die Forschungsinstrumente des Medialabs anzuwenden. „Die Studierenden konnten sich so mit verschiedenen Wirkungsebenen und methodischen Ansätzen auseinandersetzen. Sie haben die Probandendaten eigenständig ausgewertet und die Ergebnisse schließlich dem Auftraggeber Ravensburger präsentiert“, sagt Professor Simon Ottler, Leiter des ZEK an der DHBW Ravensburg. Er verantwortete das Projekt und entwickelte es gemeinsam mit Professor Udo Klaiber und mit René Resch, Akademischer Mitarbeiter am ZEK.

Mit im Boot war zudem die Agentur Schindler Parent, die die Ergebnisse der Studenten für den Geschäftsbericht visualisierte. 2018 sei ein wirtschaftlich überaus erfolgreiches Geschäftsjahr gewesen. Auch wenn andere Spielehersteller klagen, sei die Ravensburger AG auf einem sehr guten Kurs. Das hätten nicht zuletzt die Ergebnisse der Studenten unterstrichen. Viel Lob für die engagierte Arbeit der Studenten habe es von den Auftraggebern, der Ravensburger AG und Schindler Parent gegeben – beide duale Partnerunternehmen der DHBW Ravensburg.

„Die Zusammenarbeit mit der DHBW war sehr angenehm und professionell. Vom ersten Briefing-Gespräch, dem gut geplanten Testtag bis hin zur Abschlusspräsentation lief alles sehr rund. Die Studenten haben das Projekt sehr gewissenhaft umgesetzt und gut aufbereitete und sehr interessante, verwertbare Ergebnisse geliefert. Ich hoffe, es ergibt sich bald wieder eine Gelegenheit zur Zusammenarbeit“, meinte Antje Koch, Projektmanagerin bei Schindler Parent. „Das Projekt ist ein gelungenes Beispiel für den Theorie-Praxis-Transfer durch eine forschungsintegrierte Lehre“, freut sich Professor Ottler.