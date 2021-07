Bewerbungstraining mit den Wirtschaftsjunioren für Schüler

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Bodensee Oberschwaben organisieren neben Netzwerkveranstaltungen seit mehr als zwölf Jahren auch das „Bewerbung in der Praxis“-Projekt (BIP) an zwei Schulen und bereiten so Schüler auf den Einstieg ins Berufsleben vor. Die Resonanz war auch dieses Mal wieder sehr positiv, wie die Wirtschaftsjunioren in einer Pressemitteilung berichten.

Eine Situation, in der wohl viele junge Menschen schon einmal waren: Man hat eine passende Ausbildungsstelle gefunden und möchte sich darauf bewerben. Doch wie geht das und was muss ich beachten? Wie läuft ein Bewerbungsgespräch digital ab? Wer gibt mir Feedback zu meinem Bewerbungsgespräch?

Diese und noch mehr Fragen werden die rund 50 Schüler des Bildungszentrum Meckenbeuren und der Gemeinschaftsschule Horgenzell nicht mehr haben. In einem aufwendig organisierten Prozedere durchlaufen die Jugendlichen ein Bewerbungsverfahren. Vom Anschreiben bis hin zum Bewerbungsgespräch. Die Bewerbungsunterlagen werden digital von der IHK Bodensee-Oberschwaben entgegengenommen und anschließend unter den Wirtschaftsjunioren koordiniert.

Markus Bichler, Schulleiter der Gemeinschaftsschule Horgenzell zeigte sich nach der Aktion sehr zufrieden: „Das BIP-Projekt ist nah an der Realität. Die Wirtschaftsjunioren sind eine große und wichtige Hilfe um die Schüler dahingehend auf die Zukunft vorzubereiten“. In Horgenzell und Meckenbeuren hatten die Wirtschaftsjunioren Martin Herrmann und Romina Haller für einen reibungslosen Ablauf gesorgt, mit Unterstützung der Lehrer.

Nach Beendigung der Aktion wurden die Teilnehmenden mit einer Urkunde belohnt. „Diese Urkunde könnt ihr euren späteren Bewerbungsunterlagen beifügen“ sagt Haller, die im Betrieb ihres Vaters tätig ist. Als Rat gibt sie den Schülern mit, einen Job auszuüben, der sie erfüllt und wirklich Spaß macht.

Digitalisierung an Schulen ist zwar immer noch ein unbeliebtes Thema, doch Markus Bichler von der Gemeinschaftsschule Horgenzell braucht davor keine Angst zu haben. „Wir haben einen klaren Entwicklungsschub gemacht“ ist Bichler überzeugt. Für die BIP Aktion der Wirtschaftsjunioren geht es kaum besser: „Jede zweite Bewerbung wird mittlerweile digital versendet und verarbeitet.“ so Herrmann von den Wirtschaftsjunioren.

Doch auch in Meckenbeuren erfuhr die BIP Aktion große Unterstützung. Alexander Walter vom Bildungszentrum Meckenbeuren steht dem BIP ebenfalls positiv gegenüber. „Wir unterstützen als Schule dieses Projekt mit voller Überzeugung und danken den Wirtschaftsjunioren für Ihren Einsatz“ so Walker in einem Statement. Für ihn sei besonders die Praxisnähe ein positiver Teil der Aktion.