Bewegung im Spatzennest

Als erster Kindergarten im Stadtgebiet Ravensburg erhielt der Kindergarten Spatzennest in Bavendorf eine Urkunde mit dem Zertifikat „Kindertagesstätte mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“. Erzieherinnen des Kindergartens wurden dafür speziell in der Bewegungspädagogik ausgebildet. Neben dem bereits bestehendem Bewegungsangebot mit wöchentlichem Waldtag, Turnen mit dem TSB sowie mit behinderten Kindern in der Haslachmühle und einem „Bälle-Bad“ gibt es nun mehrere Stunden pro Woche angeleitete sowie freie Bewegungsangebote im Kindergarten. Es gibt mehrere „Bewegungsbaustellen“ wie Matten, Kästen, Treppen, Seile und Hürden. Überreicht wurde die Urkunde des Landesinstituts für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik von Petra Wagner vom Motorikzentrum in Biberach an Heike Baier, Kindergartenleiterin der Tagesstätte. Sie hat die Initiative ergriffen und seit mehr als Jahren darauf hingearbeitet, um die vielen Anforderungen und Kriterien einer Zertifizierung zu erfüllen.Foto: Elke Obser (obs)