Bewaffneter Mann flüchtet aus Wettbüro

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 20 Uhr versucht, einen Mitarbeiter eines Wettbüros in der Obere Breitestraße zu berauben. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 27-Jährige gerade in Begleitung zweier Bekannter das Wettbüro verlassen, als einer der Begleiter mit dem Unbekannten, der mit einer Pistole bewaffnet war, im Eingangsbereich des Gebäudes zusammenstieß. Der Täter flüchtete daraufhin, ohne die Tathandlung zu vollenden, in Richtung Adlerstraße. Der Mann wird beschrieben als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, athletischer Körperbau, war bekleidet mit einer grünen Baumwolljacke, schwarzer Mütze, weißem Kapuzenpullover, schwarzen Handschuhen, engen Jeans, er trug einen schwarzen Rucksack. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8030, zu wenden.