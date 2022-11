Bewaffnete Frau versucht ein Geschäft in Ravensburg auszurauben

Eine mit einem Messer bewaffnete Frau hat in Ravensburg versucht, ein Geschäft zu überfallen. Zeugen griffen ein und nahmen ihr das Messer ab, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Vorfall soll es am Montag kurz vor 11 Uhr gekommen sein.

Die Frau wollte Geld und Zigaretten

Die 54-jährige Frau werde verdächtigt, den Verkäufer eines Kiosks in der Weingartshofer Straße in Weißenau mit dem Messer bedroht zu haben. Sie soll von ihm verlangt haben, ihr Geld und Zigaretten zu geben. Es seien jedoch Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden. Sie entwaffneten die Frau und hielten sie fest, bis die Polizei da war, heißt es in der Pressemitteilung.

Polizei bringt mutmaßliche Täterin in Klinik

Die Polizei berichtet weiter von einem auffälligen psychischen Zustand, in dem sich die Frau befunden habe. Deshalb sei sie in eine Fachklinik gebracht worden. Zur Nachfrage, ob die Frau bereits aus dem gegenüberliegenden Zentrum für Psychiatrie Weißenau gekommen war, machte die Polizei keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei wird die Frau wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.