Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden Württemberg sucht ehrenamtliche Bewährungshelfer

Nicht jeder Straftäter muss gleich ins Gefängnis: Viele erhalten mit einer Bewährungsstrafe eine zweite Chance und sind oftmals einem Bewährungshelfer oder einer Bewährungshelferin unterstellt. Diese begleiten die Straffälligen auf ihrem Weg in eine straffreie Zukunft beratend und unterstützend bei der Bewältigung persönlicher und sozialer Probleme sowie bei der aktiven Auseinandersetzung mit der begangenen Tat. Neben hauptamtlichen Bewährungshelfern gibt es auch Ehrenamtliche Bewährungshelfer. Für die Teams in Ravensburg werden von der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden Württemberg (BGBW) nun neue ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen gesucht. Geeignet für dieses Ehrenamt sind Personen, die fest im Leben stehen und Toleranz, Offenheit, Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen. Außerdem müssen sie 21 Jahre alt sein und über ein eintragungsfreies Führungszeugnis verfügen. In einem Einführungskurs, der Mitte November 2019 startet, werden die neuen Ehrenamtlichen auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet.