Bettenhaus und Hochhaus am Elisabeth-Krankenhaus werden abgerissen

Der Umbau des Ravensburger Krankenhauses St. Elisabeth (EK) hat die Zielgerade erreicht. Der Abbruch des alten Bettenhauses West hat begonnen, im Sommer soll auch das Hochhaus abgerissen werden. Für Rettungsfahrzeuge wird eine neue Zufahrt zum Klinikum gebaut.

Seit 2009 laufen die Sanierungs- und Neubauarbeiten am EK; mit einer Investition von rund 260 Millionen Euro ist der Neubau des Klinikums die teuerste Baumaßnahme in der Geschichte des Landkreises Ravensburg. Mehrere neue Gebäude sind in den vergangenen Jahren entstanden, in diesem Jahr verschwinden zwei alte: Das Bettenhaus West sowie das Hochhaus mit seinen 13 Etagen (früher Schwesternwohnheim, heute Verwaltung).

Bereits begonnen hat der Abbruch des Bettenhauses West. Acht Wochen wurde das Gebäude entkernt, anschließend aufgefundene Schadstoffe entfernt. Inzwischen arbeitet sich ein Spezialbagger in das Gebäude, der mit einer Großschere die Bauteile presst, sodass sie bereits zerkleinert auf den Boden stürzen. „Das minimiert den Lärm und die Erschütterungen“, sagt Hubert Meßmer, Geschäftsführer des Kreis-Eigenbetriebs IKP, dem Bauherr des EK-Umbaus. Das ist wichtig, da das alte Bettenhaus auf drei Seiten an das Klinikum angrenzt, dessen Betrieb unvermindert weiterläuft und der nicht über Gebühr beeinträchtigt werden darf.

Bis Juni soll das Bettenhaus komplett abgebrochen sein. Bis dahin fallen rund 7500 Tonnen Beton und Ziegel an, die auf der Ostseite des Krankenhauses zerkleinert werden. Gleich im Anschluss geht es dem alten Hochhaus, auch ein Gebäude aus den 60er Jahren, an die Substanz. Das 35 Meter hohe Haus wird ebenfalls entkernt und bis Oktober abgerissen, wobei rund 9000 Tonnen Bauschutt anfallen werden. Die derzeit dort untergebrachte Verwaltung zieht im Mai ins ehemalige Kinderkrankenhaus St. Nikolaus.

Während das Hochhaus-Areal zur Grünfläche wird, entsteht im Bereich des Bettenhauses West eine neue Zufahrt für Rettungsfahrzeuge. Liegendtransporte fahren derzeit provisorisch den Südeingang des Klinikums an, der dann wieder den Fußgängern gehören soll. Die neue Zufahrt soll im Frühjahr 2019 fertig sein. Wie der Sprecher der Oberschwabenklinik, Winfried Leiprecht, ausführt, erreiche man dadurch eine komplette Trennung zwischen Bereichen, die für Besucher zugänglich sind, und Klinikteilen, die ausschließlich der Behandlung und dem Aufenthalt von kranken oder verletzten Personen dienen. Zudem verkürze sich der Zufahrtsweg für die Rettungskräfte. Leiprecht: „Sie nehmen dann den kürzestmöglichen Weg von der Gartenstraße.“