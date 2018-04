Bettenhaus am EK wird plattgemacht

Das alte Bettenhaus am Sankt-Elisabeth-Krankenhaus (EK) in Ravensburg wird derzeit abgerissen. Im Einsatz ist ein Spezialbagger, der Lärm und Erschütterungen minimiert – wie das Foto, aufgenommen von der Franz-Stapf-Straße aus, zeigt. Der Abriss ist Teil der großangelegten Umbau- und Sanierungsarbeiten am EK. Bis Juni soll das Bettenhaus komplett abgebrochen sein. Bis dahin fallen rund 7500 Tonnen Beton und Ziegel an, die auf der Ostseite des Krankenhauses zerkleinert werden. Gleich im Anschluss geht es dem alten Hochhaus, auch ein Gebäude aus den 1960er-Jahren, an die Substanz. Das 35 Meter hohe Haus soll bis Oktober dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Verwaltung, die dort aktuell noch untergebracht ist, zieht im Mai ins ehemalige Kinderkrankenhaus St. Nikolaus. Foto: Jakubek