Die Nacht zum Montag hat ein 34-Jähriger in einer polizeilichen Arrestzelle verbracht, nachdem er in einer Gaststätte am Bahnhof negativ aufgefallen war.

Der laut Polizeibericht deutlich Betrunkene weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung des Personals zu gehen und zeigte sich auch der Polizei gegenüber aggressiv. Nach einem Atemalkoholtest und einer Untersuchung im Krankenhaus wurde er zum Ausnüchtern in eine Gewahrsamszelle gebracht.