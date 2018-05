Betrunkener wird ausfällig und renitent

Erheblich alkoholisiert war nach Angaben der Polizei ein 24-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag vor der Wohnung seiner Ex-Freundin auftauchte und nicht mehr gehen wollte. Die Aufforderung der Polizei, dem erteilten Platzverweis nachzukommen, quittierte der junge Mann mit Beleidigungen, so der Polizeibericht weiter. Letztlich mussten die Beamten den Betrunkenen, dessen Alkoholtest über 2,5 Promille ergab, überwältigen und in Gewahrsam nehmen, bis er in die Obhut eines Familienangehörigen übergeben werden konnte.