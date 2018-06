Betrunkener will Lokal nicht verlassen

Weil ein betrunkener 31-jähriger in der Nacht auf Montag ein Lokal am Ravensburger Marienplatz nicht verlassen wollte, wurde um 1 Uhr die Polizei gerufen. Doch auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich der Betrunkene uneinsichtig und wollte die Gaststätte partout nicht verlassen wollte, uneinsichtig. Der Mann schrie herum und wurde aggressiv. Die Polizeibeamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam und brachten ihn anschließend zur Dienststelle. Nach einer ärztlichen Untersuchung musste der 31-Jährige auf richterliche Anordnung hin einige Stunden in einer Ausnüchterungszelle verbringen.