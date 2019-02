Betrunkener wehrt sich gegen Festnahme

Die Polizei hat am vergangenen Freitag einen stark betrunkenen Mann in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, verwies ein Gastwirt den 33-Jährigen gegen 2.45 Uhr aus seinem Lokal in der Charlottenstraße. Aufgrund des Zustands des 33-Jährigen verständigte der Wirt außerdem den Rettungswagen. Der Mann verhielt sich den Sanitätern gegenüber aggressiv, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Der Betrunkene flüchtete in Richtung Rosenstraße, konnte jedoch schnell von den Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Mann wehrte sich gegen die Festnahme und beleidigte die Beamten auf der Fahrt zur Dienststelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,9 Promille.