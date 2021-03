Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Ein 61-jähriger Autofahrer, der mit seinem grauen Nissan Prima unterwegs war, hat Freitag um 17.45 Uhr in der Ravensburger Karmeliterstraße mehrere am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge touchiert. Das teilt die Polizei mit. Trotz dieser Unfälle setzte der 61-Jährige seine Fahrt fort. Als ein Zeuge die Polizei verständigte, konnte der Unfallverursacher im Bereich der Meersburger Straße / Mühlbruckstraße angetroffen werden. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Führerschein wurde durch die Beamten in Verwahrung genommen und eine Blutentnahme veranlasst. Über den entstandenen Sachschaden kann nach jetzigem Stand noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei in Ravensburg hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0751/8033333 zu melden.