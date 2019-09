Betrunkener verursacht Unfall

Deutlich alkoholisiert gewesen ist ein 28-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer, der am Sonntag gegen 20.15 Uhr die L 288 in Richtung Ravensburger Weststadt befuhr und beim „Blauen Haus“ nach rechts in die Meersburger Straße einbog. Nach dem Einbiegen geriet er laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo er mit dem Smart einer 25-jährigen Autofahrerin zusammenstieß. Wegen der hohen Ausgangsgeschwindigkeit stieß der 28-Jährige zudem gegen den entlang der Meersburger Straße verlaufenden Schutzwall. Die Smart-Fahrerin wurde leicht verletzt. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden von etwa 17 000 Euro. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen.