Betrunkener verursacht Unfall

Reichlich Alkohol ist bei einem Verkehrsunfall im Spiel gewesen, der sich in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr auf der K 7979 ereignet hat.

Laut Polizei hatte ein 24-jähriger Autofahrer die Kreisstraße in Richtung Bavendorf befahren und an der Kreuzung mit der K 7978 nach rechts in Richtung Appenweiler abbiegen wollen. Hierbei kam er von der Straße ab, prallte gegen zwei Schilder und durchbrach einen Zaun, ehe er in einem Acker zum Stehen kam. Die Insassen eines kurz darauf an der Unfallstelle vorbeikommenden Autos setzten einen Notruf ab und nahmen dem alkoholisierten Fahrer die Fahrzeugschlüssel ab. Die Polizei veranlasste bei dem 24-Jährigen, dessen Alkoholtest nahezu 1,7 Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Das Auto musste abgeschleppt werden.