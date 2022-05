Betrunkener Überfallener flüchtet mit Jaguar

Erst wurde er offenbar Opfer eines Überfalls, dann flüchtete er betrunken mit seinem Auto, einem Jaguar – am Ende fanden die Polizisten den Mann schlafend auf der Straße: Ein Fall aus Ravensburg gibt Rätsel auf.

Laut Polizeibericht ist der 57 Jahre alte Mann wohl von drei Jugendlichen am frühen Sonntag in der Schubertstraße überfallen worden. Der Mann war zuvor in einem Club in der Nähe feiern gewesen und wurde nach eigenen Angaben, als er zurück zu seinem Auto ging, von der Gruppe angegriffen und geschlagen. Die Jugendlichen hätten seine Wertsachen gefordert und ihm eine Umhängetasche und ein Handy abgenommen.

Passantin holt Hilfe

Außerdem zerkratzten die Täter laut Polizei wohl den Lack des Jaguars, der dem Mann gehört, und zerstachen alle vier Reifen des Wagens. Aus Angst sei der betrunkene 57-Jährige eigenen Angaben zufolge dann mit dem Auto geflüchtet und bis in die Robert-Bosch-Straße gefahren. Eine Passantin bat er, die Polizei zu rufen.

Die Beamten fanden den 57-Jährigen dann schlafend auf der Straße liegend. Laut Test hatte er eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,5 Promille. Da der Mann betrunken gefahren war, wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Sein Auto, das einen Schaden von rund 6000 Euro aufwies, wurde abgeschleppt.

Polizei sucht Zeugen

Der 57-Jährige konnte keine Personenbeschreibung geben oder Angaben zu den Sachen machen, die ihm gestohlen worden seien. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können. Personen, denen am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Schubertstraße Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 803 3333 zu melden.