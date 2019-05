Betrunkener tritt Obdachlosen in Ravensburg ins Gesicht

Gefährliche Körperverletzung wird einem 34-Jährigen zur Last gelegt, der einem am Boden sitzenden Wohnungslosen mit dem Schuh ins Gesicht trat. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Georgstraße.

Der leicht verletzte 38-Jährige verständigte die Polizei und teilte mit, dass der ihm unbekannte Mann ihn zunächst ohne Grund beleidigt und danach getreten habe. Anhand der Personenbeschreibung machten die Beamten den Tatverdächtigen an der Ecke Georgstraße / Eisenbahnstraße ausfindig und kontrollierten ihn. Bei dem betrunkenen Mann wurde ein Atemalkoholtest vorgenommen, der rund 1,3 Promille ergab. Der Geschädigte wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.