Betrunkener Tramper beleidigt Polizeibeamte in Ravensburg

Ein 24 Jahre alter Mann, der auf der B30 auf Höhe der Ausfahrt Ravensburg-Nord per Anhalter mitfahren wollte, hat am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Laut Polizeibericht hatten mehrere Verkehrsteilnehmer die Beamten aufgrund der gefährlichen Situation alarmiert. Die Polizisten nahmen den betrunkenen 24-Jährigen in Gewahrsam. Der junge Mann beleidigte die Beamten, weshalb er nun zusätzlich zu der Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen muss.