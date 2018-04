Betrunkener streift Linienbus und flüchtet

Mit etwa 2,7 Promille Alkohol im Blut hat am Montag gegen 10 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer an der Bushaltestelle in der Rümelinstraße einen anfahrenden Linienbus gestreift und war daraufhin geflüchtet, berichtet die Polizei.

Ein Busbegleiter notierte sich das Kennzeichen des Flüchtenden und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden den betrunkenen Mann zu Hause. Alkoholisierung fest. Nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft musste er eine Blutprobe abgeben, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.