Betrunkener sorgt für mehrere Polizeieinsätze

Gleich mehrere Male mussten die Beamten der Polizeireviere Weingarten und Ravensburg am Donnerstag wegen eines betrunkenen 25-Jährigen ausrücken.

Der junge Mann fiel laut Pressemitteilung der Polizei gegen 16 Uhr in einer Tankstelle in der Waldseer Straße in Weingarten auf, da er Waren stehlen wollte. Er hatte sie unter seinem Pullover versteckt, stolperte aber wegen seiner Alkoholisierung an der Kasse, sodass der Diebstahl aufflog. Da er gegenüber den gerufenen Polizisten über Übelkeit und Schmerzen klagte, wurde er von einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem er dort entlassen wurde, suchte er die Berger Straße in Ravensburg auf und geriet dort mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Streit. Der Betrunkene attackierte die Frau auch körperlich, riss sie zu Boden und schlug auf sie ein. Hinzugerufene Polizeistreifen aus Ravensburg nahmen den 25-Jährigen in Gewahrsam. Er musste den Rest der Nacht in einer Arrest-Zelle verbringen. Da er außerdem fortlaufend die Beamten beschimpfte, kommen auf ihn neben den Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Diebstahl und den Kosten für die Übernachtung auch eine Anzeige wegen Beleidigung zu.