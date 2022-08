Betrunkener sorgt für Ärger in der Meersburger Straße

Wegen gleich mehreren Delikten muss sich ein 30-Jähriger verantworten, der am Dienstag gegen 21.30 Uhr betrunken in der Meersburger Straße in Ravensburg unterwegs war.

Der deutlich alkoholisierte Mann lief laut Polizei trotz Verkehrs auf der Straße herum, sodass vorbeifahrende Autos abbremsen mussten. Als ein Pkw neben dem dunkel gekleideten 30-Jährigen herfuhr, öffnete er die Tür des Wagens und schlug gegen die Beifahrerseite. Der 52 Jahre alte Fahrer und sein 14-jähriger Sohn stiegen daraufhin aus und versuchten den Mann von der Straße in den Grünstreifen zu bringen. Da dieser sich dagegen wehrte, kam es zum Handgemenge zwischen dem Trio. Dabei schlug der 30-Jährige dem 14-Jährigen gegen das Auge und zerriss dessen T-Shirt. Dennoch gelang es Vater und Sohn, den renitenten Mann bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festzuhalten.

Die Polizisten nahmen den Mann in Arrest. Da er während der polizeilichen Maßnahmen die Beamten fortlaufend beleidigte, hat er zudem noch mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen. Die Kosten fuhr den Gewahrsam werden dem Mann ebenfalls in Rechnung gestellt.