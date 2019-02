Betrunkener sorgt für Polizeieinsatz am Marienplatz

Ein stark betrunkener Mann hat am Dienstagnachmittag für einen Polizeieinsatz auf dem Ravensburger Marienplatz gesorgt. Der Polizei war eine verhaltensauffällige, betrunkene Person in der Kuppelnaustraße gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann – für die Polizei kein Unbekannter – habe sich bei einer folgenden Polizeikontrolle durch Bereitschaftspolizisten am Marienplatz renitent gezeigt. Weil ihm dann auch noch ein Messer aus der Tasche gefallen sei, habe man ihn durchsucht. Er wurde nach Angaben des Sprechers mit auf die Polizeidienststelle in Ravensburg genommen. Wenig später wurde entschieden, dass er wegen eines psychischen Ausnahmezustands zu seinem eigenen Schutz in eine Spezialklinik eingewiesen wird, wie der Sprecher mitteilte.