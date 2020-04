Betrunkener Skater flüchtet in Ravensburg vor der Polizei und stürzt wenig später

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch die Ravensburger Innenstadt ist am Ostersonntag ein betrunkener Skater mit seinem E-Board in der Gerberstraße gestürzt. Neben Alkohol hatte der 33-Jährige auch Drogen konsumiert, wie die Polizei mitteilt

Gegen 16 Uhr fiel der Mann einer Streife in der Meersburger Straße auf, von wo aus er mit seinem elektrisch angetriebenen Skateboard in die Karlstraße abbog und dort weiterfuhr. Weil die so genannten E-Boards im öffentlichen Verkehrsraum nicht gefahren werden dürfen, wollten die Polizisten den 33-Jährigen kontrolliern. Mittels Blaulicht und Signalgeber wurde der Skater aufgefordert, anzuhalten. Stattdessen bog der Mann nach rechts in die Eisenbahnstraße ab, schlängelte sich an der Kreuzung zur Obere Breite Straße zwischen zwei Autos durch und versuchte so, der Kontrolle zu entkommen.

Auf der Obere Breite Straße fuhr er in Richtung Adlerstraße weiter, wo einer der Polizisten den Skateboard-Fahrer zu Fuß verfolgte. Der bog am Ende der Obere Breite Straße bog nach links in die Gerberstraße ab, verlor dabei aber sein Gleichgewicht und stürzte. Der Skater fiel zwischen zwei parkende Fahrzeuge und verletzte sich leicht. Er wirkte betrunken, weshalb die Polizei ein Atemalkoholtest vor Ort vornahm. Der ergab 1,84 Promille. Zudem stellten die Polizisten Anzeichen für Drogenkonsum beim 33-Jährigen fest, was ein Drogenvortest und das Auffinden von sogenannten „Pilzen“ in seinem Rucksack bestätigten. Nun wird der Mann wegen seiner Verkehrsdelikte und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.