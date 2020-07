Betrunkener schlägt Scheibe am Bahnhof in Ravensburg ein

Mit einer Flasche hat ein stark betrunkener Mann am Sonntagabend gegen 18.25 Uhr eine Scheibe des Bahnhofgebäudes in Ravensburg eingeschlagen und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro angerichtet. Das teilt die Polizei mit.

Der 23-Jährige, der daraufhin flüchtete, konnte kurze Zeit später von Polizisten in Bahnhofsnähe gestellt werden. Der Mann, der sich eine Verletzung an der Hand zugezogen hatte, verzichtete auf eine Behandlung durch den Rettungsdienst.