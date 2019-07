Betrunkener schlägt Ravensburger Busfahrer ins Gesicht

Ein betrunkener Fahrgast hat in der Nacht zum Samstag gegen 00.30 Uhr beim Einsteigen in einen Linienbus den 54-jährigen Busfahrer angepöbelt, der den Fahrgast dennoch mitnahm. Beim Aussteigen am Bahnhofsplatz in der Südstadt meinte der 19-Jährige zum Busfahrer, dass er „noch eine Rechnung mit ihm offen habe“, wie die Polizei mitteilt. Danach schlug der Betrunkene den Busfahrermit der Hand ins Gesicht. Da sich der Fahrgast auch nach dem Eintreffen der Beamten aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.