Betrunkener randaliert in Notaufnahme von Oberschwabenklinik

In der Ausnüchterungszelle der Polizei endete der Sonntagmorgen für einen 55-Jährigen, der zuvor im Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg randaliert hatte. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Betrunkene kur vor 5 Uhr morgens mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht.

Security warf „Patienten“ hinaus

Anstatt sich dort helfen zu lassen, störte er den Betrieb jedoch derart, dass er von der Security aus dem Krankenhaus verwiesen werden musste. Im Anschluss pöbelte er weitere Patienten im Außenbereich des Krankenhauses an. Die zwischenzeitlich informierte Polizei fand den stark angetrunkenen Mann schließlich an einer Bushaltestelle in der Gartenstraße. Nachdem er die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ravensburg aufs Übelste beleidigt hatte, wurde er zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle verbracht.