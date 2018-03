Betrunkener randaliert in Gaststätte

Ein erheblich alkoholisierter 19-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag gegen 0.30 Uhr von Beamten in der Innenstadt vorläufig festgenommen worden. Der junge Mann, dessen Alkoholtest über 2,2 Promille ergab, hatte laut Polizei zuvor mehrfach Gäste in einem Lokal angepöbelt und war deswegen der Gaststätte verwiesen worden. Damit war der Betrunkene jedoch nicht einverstanden, biss einer Frau in die Hand und stieß sie gegen die Tür. Nur mit Hilfe eines Zeugen konnte der 19-Jährige letztlich ins Freie gebracht werden. Da er sich gegenüber der Polizei in der Innenstadt ebenfalls aggressiv verhielt, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auf der Fahrt zur Dienststelle randalierte der Mann im Streifenwagen und spuckte um sich. Nur mit Mühe konnten die Polizisten den erheblich Alkoholisierten in die Ausnüchterungszelle bringen, wo er auf richterliche Anordnung den Rest der Nacht verbrachte.