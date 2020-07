Betrunkener randaliert im Krankenhaus

Die Polizei ist am Mittwochmittag wegen eines Randalierers in die Oberschwabenklinik in Ravensburg gerufen worden.

Der Mann, der den Beamten laut Pressemitteilung bereits bekannt sei, war erkennbar berauscht. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen fanden die Beamten eine Kräuter-Tabak-Mischung, die dem Mann abgenommen wurde. Außerdem war der zwischenzeitlich wieder ruhige Randalierer betrunken. Beim Test hatte er fast drei Promille Atemalkohol. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Drogenbesitz wurde eingeleitet.