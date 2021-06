Die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbracht hat ein 33 Jahre alter Mann, nachdem er am Montagabend um kurz nach 22 Uhr in der Ravensburger Gartenstraße Autos angehalten hatte. Laut Polizeibericht trat der stark angetrunkene Mann dazu immer wieder auf die Straße und schrie herum. Mangels Alternativen wurde er nach einer ärztlichen Untersuchung in Polizeigewahrsam genommen.