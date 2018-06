Betrunkener mit 3,8 Promille randaliert im EK

Erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte hat in der Nacht auf Sonntag ein 48-jähriger Mann geleistet, der in Gewahrsam genommen werden sollte. Wie die Polizei mitteilt, randalierte der Betrunkene zuvor in der Notaufnahme des EK Ravensburg. Bei den Maßnahmen verhielt er sich gegenüber den Polizisten aggressiv, sodass er schließlich von vier Beamten in die Zelle getragen werden musste. Bei der ärztlichen Untersuchung des 48-Jährigen wurden bei ihm 3,8 Promille festgestellt.