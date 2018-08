Betrunkener Mann tritt Polizisten

Ein 35-Jähriger Mann hat am Dienstag in der Ravensburger Südstadt einen Polizeibeamten angegriffen und verletzt, berichtet die Polizei. Die Beamten waren von der Wirtin eines Gasthauses gegen 18.45 Uhr alarmiert worden, weil der stark betrunkene 35-Jährige seine Rechnung nicht begleichen wollte und sich auffällig und störend verhielt. Nach Klärung des Sachverhalts bezahlte der Mann schließlich die Zeche und erhielt von den Polizisten einen Platzverweis für das Gasthaus, um weitere Störungen zu verhindern. Dem wollte er trotz mehrfacher Aufforderungen nicht nachkommen. So wurde der aggressive Mann von den Beamten in Gewahrsam genommen. Da der Mann in der Zelle versuchte, sich selbst zu verletzen, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in ein Fachkrankenhaus gebracht. Während der notärztlichen Untersuchung auf dem Revier hatte der Beschuldigte zuvor unvermittelt mit seinen Füßen zugetreten und dabei einen Polizeibeamten am Bein verletzt, der deshalb im Krankenhaus behandelt werden musste und für einige Tage dienstunfähig ist.

Mehr zum Thema Ravensburg Unbekannter zerkratzt Auto