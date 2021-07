Betrunkener Mann beschädigt mehrere Autos

Ein 27-Jähriger hat am Montagabend kurz nach 19 Uhr in einer Tiefgarage in der Eisenbahnstraße mehrere Autos beschädigt.

Eine Polizeistreife fand den betrunkenen Mann, der in einem fremden Wagen mit eingeschlagener Seitenscheibe saß, heißt es im Polizeibericht. An einem weiteren Auto wurden die Kennzeichen abgerissen und an einem dritten Pkw, das augenscheinlich nicht verschlossen war, wurde der Innenraum durchsucht. Der Beschuldigte hinterließ hier Schuhe sowie seine Mütze.

Zuvor hatte der deutlich alkoholisierte Mann scheinbar versucht, ein abgeschlossenes Fahrrad zu stehlen. Der 27-Jährige wurde von der Polizeistreife in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.