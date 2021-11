Betrunkener Mann beleidigt Polizisten

Ein regungsloser Mann ist der Polizei am Dienstag gegen 19 Uhr am Frauentorplatz gemeldet worden. Nachdem die Beamten laut Polizeibericht den schlafenden 56-Jährigen aufgeweckt hatten, wurde dieser aggressiv und fing an, die Polizisten zu beleidigen.

Da der Mann nicht zu beruhigen war, zunehmend aggressiver wurde und ein Alkoholtest rund 1,6 Promille ergab, nahmen ihn die Polizeibeamten auf Anordnung einer Richterin bis zum Folgetag in Gewahrsam.

Der 56-Jährige muss sich nun nicht nur wegen Beleidigung verantworten, sondern auch die Rechnung der unfreiwilligen Übernachtung bezahlen.