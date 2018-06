Ein betrunkener 41-Jähriger hat am Montag gegen 23 Uhr die Polizei zu Streitigkeiten in die Wangener Straße in Ravesburg gerufen. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass der Anrufer mit Mitbewohnern Streit suchte und derart aggressiv war, dass er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden musste.