Betrunkener greift Teenager an

Von einem Betrunkenen angegriffen worden ist ein 16-Jähriger am Montagnachmittag am Busbahnhof in Ravensburg. Der 39-jährige Angreifer war laut Polizeibericht schon zuvor aufgefallen, da er Passanten anpöbelte. Als der 16-Jährige einschritt, schlug ihn der Ältere und verletzte ihn leicht. Hinzugerufene Polizisten nahmen den alkoholisierten 39-Jährigen, der mit Beleidigungen um sich warf, letztlich mit. Er hat nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung zu rechnen, teilt die Polizei mit.